Марко ВАН БАСТЕН: «Антони даже близко не стоит 100 миллионов»
Легендарный форвард – о новичке «Манчестер Юнайтед»
Легендарный нидерландский форвард Марко Ван Бастен считает, что вингер Антони не стоит тех 100 миллионов евро, которые заплатил «Манчестер Юнайтед» «Аяксу»:
«Стоит ли Антоне 100 миллионов евро? Даже близко нет. Пока он не показал ничего особенного. Безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективным.
Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Следует обратить внимание на то, как часто он теряет мяч».
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