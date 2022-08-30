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  4. Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 16:16 |
592
2

Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков

В списке футболистов 2002 года и моложе украинец расположился на 18-й строчке

30 августа 2022, 16:16 |
592
2
Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии (CIES) составил список топ-250 самых перспективных футболистов мира.

В этот список попал защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный. В списке футболистов 2002 года рождения украинец занимает 18-е место с рейтингом 77.6.

В списке футболистов 2000 года рождения лидирует Винисиус Жуниор из «Реала» (100.0), 2001-го – Букайо Сака из «Арсенала» (92.4), 2002-го – Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг» (94.1), 2003-го – Джуд Беллингем из «Боруссии» Д (91.5) и 2004-го – Гави из «Барселоны» (93.2).

Отметим, что к Илье Забарному проявлял интерес лондонский клуб.

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Илья Забарный Динамо Киев Винисиус Жуниор Букайо Сака Джуд Беллингем Гави Йошко Гвардиол фото рейтинг
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
в наданому списку, в його віковій категорії, вище лише 2 конкуренти по його позиції на полі.
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+1
Westwood.
😂😂😂😂😂😂😂 Їбать це ж як топ 50 рядом да
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-4
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