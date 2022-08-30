Забарный попал в топ-250 самых перспективных игроков

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии (CIES) составил список топ-250 самых перспективных футболистов мира.

В этот список попал защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный. В списке футболистов 2002 года рождения украинец занимает 18-е место с рейтингом 77.6.

В списке футболистов 2000 года рождения лидирует Винисиус Жуниор из «Реала» (100.0), 2001-го – Букайо Сака из «Арсенала» (92.4), 2002-го – Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг» (94.1), 2003-го – Джуд Беллингем из «Боруссии» Д (91.5) и 2004-го – Гави из «Барселоны» (93.2).

Отметим, что к Илье Забарному проявлял интерес лондонский клуб.