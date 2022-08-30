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ITF
30 августа 2022, 16:40 | Обновлено 30 августа 2022, 16:42
107
0

Орлов вылетел, Ваншельбойм выиграл. Украинцы стартовали в Европе

Украинские теннисисты сыграли в 1/16 финала европейских грунтовых турниров серии ITF

30 августа 2022, 16:40 | Обновлено 30 августа 2022, 16:42
107
0
Орлов вылетел, Ваншельбойм выиграл. Украинцы стартовали в Европе
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 532) и Эрик Ваншельбойм (АТР 482) сыграли матчи 1/16 финала грунтовых турниров серии ITF. 

Владислав в двух сетах проиграл немецкому теннисисту Кристофу Негриту (АТР 820) в первом круге турнира ITF в Аллерсхаузене (Германия). Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (5:7) в пользу немца. Отметим, что на прошлой неделе Владислав не смог выйти в полуфинал грунтового турнира ITF M25 в Польше.

Эрик Ваншельбойм играет на 25-тысячнике в Овьедо (Испания). В первом круге турнира Эрик обыграл Иньяки Кабреру Белло (Испания, ATP 1118) в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Далее Ваншельбойм сыграет с еще одним испанским теннисистом Контри-Серхи Пересом (АТР 1013). Матч состоится 31 августа не ранее 11:00 по Киеву.

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Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов ITF Овьедо
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Источник Sport.ua
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