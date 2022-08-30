Орлов вылетел, Ваншельбойм выиграл. Украинцы стартовали в Европе

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 532) и Эрик Ваншельбойм (АТР 482) сыграли матчи 1/16 финала грунтовых турниров серии ITF.

Владислав в двух сетах проиграл немецкому теннисисту Кристофу Негриту (АТР 820) в первом круге турнира ITF в Аллерсхаузене (Германия). Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (5:7) в пользу немца. Отметим, что на прошлой неделе Владислав не смог выйти в полуфинал грунтового турнира ITF M25 в Польше.

Эрик Ваншельбойм играет на 25-тысячнике в Овьедо (Испания). В первом круге турнира Эрик обыграл Иньяки Кабреру Белло (Испания, ATP 1118) в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Далее Ваншельбойм сыграет с еще одним испанским теннисистом Контри-Серхи Пересом (АТР 1013). Матч состоится 31 августа не ранее 11:00 по Киеву.