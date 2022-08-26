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ATP
26 августа 2022, 16:11 | Обновлено 26 августа 2022, 16:12
151
0

Украинцы не смогли выйти в полуфинал грунтового турнира в Польше

Орлов и Кравченко уступили своим соперникам в двух сетах

26 августа 2022, 16:11 | Обновлено 26 августа 2022, 16:12
151
0
Украинцы не смогли выйти в полуфинал грунтового турнира в Польше
ФТУ. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 508) и Георгий Кравченко (АТР 400) сыграли матчи 1/4 финала грунтового турнира в Познани (Польша). К сожалению, оба уступили своим оппонентам.

Владислав Орлов в двух сетах проиграл Патрику Риклу (Чехия, ATP 978) за 1 час и 23 минуты со счетом 2:6, 3:6. Отметим, что ранее Патрик также обыграл Александра Брайнина (Украина, ATP 1062).

Георгий Кравченко, который является вторым сеяным турнира, не смог ничего противопоставить представителю Польши Олафу Печковски (АТР 1177). Укрианец проиграл в двух сетах со счетом 4:6, 3:6 за 1 час и 49 минут.

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Источник Sport.ua
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