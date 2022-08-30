Максим Коваль вышел как капитан Шерифа, но пропустил уже на 2-й минуте

Украинский вратарь Максим Коваль вышел на матч 5-го тура чемпионата Молдовы в составе «Шерифа» с капитанской повязкой. Матч завершился со счетом 1:1, клуб из Тирасполя принимал у себя «Петрокуб».

Уже на 2-й минуте Максим пропустил гол. Бывшая команда Юрия Вернидуба отыгралась еще до перерыва, но больше забить не смогла. После 5 туров «Шериф» лидирует в чемпионате Молдовы с 11 очками.

На прошлой неделе конкурент Коваля Дмитрий Челядник вывел «Шериф» в групповой этап Лиги Европы, отразив 4 пенальти в серии 11-метровых против «Пюника». Но на матче чемпионата место в воротах занял именно Максим, который в свое время провел две игрі за национальную сборную Украины.

Отметим, что бывший голкипер «Динамо» и сборной Украины пополнил состав «Шерифа» на правах свободного агента, перейдя из «Аль-Фатеха».