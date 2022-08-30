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30 августа 2022, 15:40 | Обновлено 30 августа 2022, 15:44
1305
1

Максим Коваль вышел как капитан Шерифа, но пропустил уже на 2-й минуте

2-й матч за команду с Тирасполя, а уже с капитанской повязкой

30 августа 2022, 15:40 | Обновлено 30 августа 2022, 15:44
1305
1
Максим Коваль вышел как капитан Шерифа, но пропустил уже на 2-й минуте
Instagram. Максим Коваль

Украинский вратарь Максим Коваль вышел на матч 5-го тура чемпионата Молдовы в составе «Шерифа» с капитанской повязкой. Матч завершился со счетом 1:1, клуб из Тирасполя принимал у себя «Петрокуб».

Уже на 2-й минуте Максим пропустил гол. Бывшая команда Юрия Вернидуба отыгралась еще до перерыва, но больше забить не смогла. После 5 туров «Шериф» лидирует в чемпионате Молдовы с 11 очками.

На прошлой неделе конкурент Коваля Дмитрий Челядник вывел «Шериф» в групповой этап Лиги Европы, отразив 4 пенальти в серии 11-метровых против «Пюника». Но на матче чемпионата место в воротах занял именно Максим, который в свое время провел две игрі за национальную сборную Украины.

Отметим, что бывший голкипер «Динамо» и сборной Украины пополнил состав «Шерифа» на правах свободного агента, перейдя из «Аль-Фатеха».

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Комментарии 1
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v.kolodnitsky
Може будете ще писати про тих, Хорив чемпіонаті росії якимось капітаном? Немає слів
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