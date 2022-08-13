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13 августа 2022, 16:55 | Обновлено 13 августа 2022, 17:56
1751
1

ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль стал игроком Шерифа

Украинский голкипер возвращается в Европу

13 августа 2022, 16:55 | Обновлено 13 августа 2022, 17:56
1751
1
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль стал игроком Шерифа
ФК Шериф. Максим Коваль

Бывший клуб Юрия Вернидуба, «Шериф» из Тирасполя, официально сообщил о подписании украинского голкипера Максима Коваля. Условия контракта не разглашаются.

В конце июня Коваль покинул клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, за который выступал с 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что 29-летний Коваль может перейти в «Аль-Айн» Сергея Реброва.

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Шериф Тирасполь Максим Коваль трансферы Аль-Фатех свободный агент
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Источник ФК Шериф Тирасполь
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Иван Родионов
Я навіть не знаю , якось до придністровського сепарського клубу іти грати під час війни - ну таке собі рішення ... 
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