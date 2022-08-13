Другие новости13 августа 2022, 16:55 | Обновлено 13 августа 2022, 17:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль стал игроком Шерифа
Украинский голкипер возвращается в Европу
13 августа 2022, 16:55 | Обновлено 13 августа 2022, 17:56
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Бывший клуб Юрия Вернидуба, «Шериф» из Тирасполя, официально сообщил о подписании украинского голкипера Максима Коваля. Условия контракта не разглашаются.
В конце июня Коваль покинул клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, за который выступал с 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что 29-летний Коваль может перейти в «Аль-Айн» Сергея Реброва.
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