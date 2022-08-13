ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль стал игроком Шерифа

Бывший клуб Юрия Вернидуба, «Шериф» из Тирасполя, официально сообщил о подписании украинского голкипера Максима Коваля. Условия контракта не разглашаются.

В конце июня Коваль покинул клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, за который выступал с 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что 29-летний Коваль может перейти в «Аль-Айн» Сергея Реброва.