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  4. Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 14:43 |
667
9

Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»

Экс-форвард «Динамо» - о матче против «Днепра-1»

30 августа 2022, 14:43 |
667
9
Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
1927.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший форвард «Динамо» Киев Олег Саленко прокомментировал разгромное поражение 0:3 от «Днепра-1»:

«Динамо» находится в каком-то непонятном состоянии. Была подготовка, все игроки вместе и так безалаберно сыграть... За всю игру не было ни одного опасного момента. А в конце матча, когда хоть что-то нужно показать — «Днепр-1» контролирует игру. Честно говоря — я вообще такого не ожидал. Нужно что-то делать с командой, потому что так играть — никуда не годится.

У «Динамо» нет контроля мяча. Только сначала мы что-то увидели. Потом провалились. Середина поля — центральный треугольник киевлян был незаметным. В третьем голе вообще непонятное что-то творилось — дают дважды обыграть, развернуться, пробить. Что за защита? Думаю, после этой игры будут серьезные разборки и Луческу сделает выводы. Нужно, чтобы команда бежала и играла вперед, а не постоянно все назад и назад.

Чемпионство? Можно сказать, что «Днепр-1» будет конкурентом в борьбе за чемпионство, как и «Шахтер», у которого тоже есть проблемы. К тому же, у «Динамо» еще есть Лига Европы. Наверное, придется задействовать почти всю молодежь. Если так прикинуть — «Днепр-1» проигрывает АЕКу 0:3, а «Динамо» проигрывает 0:3 «Днепру-1», то становится тревожно.

Поэтому, нужно срочно поговорить в команде пожестче. Есть бывшие игроки «бело-синих» в коллективе, которые могут найти нужные слова. Потому что если и дальше играть вот так, без желания, то результата не будет».

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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 9
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Нико ФИН
Один матч виграли і вже чемпіони. Давайте подивимося хоча б через 5 - 8 турів.
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+5
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olex.mykhailov
За трійку Дніпро-1 я думаю точно побореться! А в Динамо точно щось відбувається всередині самого колективу, тут вже їм самим треба розібратися!
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+3
IgorDK
Я ще на початку турніру казав що Дніпро1 має великі шанси поборотися за перші місця, навіть після того як з команди пішов перебіжчик до кротячого табору. Подобається їхня команда, я навіть не засмутився коли Динамо програли їм, це буде їм уроком на майбутнє. Буду і надалі слідкувати за їхніми виступами та вболівати за них у євролігах.
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+1
Умник
Брендфорд выиграет апл они Мю разбили 4:0.
А Гладбах выиграет бундеслигу они 1:1 с баварией сыграли.
Норм логика
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+1
maverik
Можу сказати одне,вперше за 40 років вболівання за Динамо я не додивився два матча поспіль так як складалася повна безнадія.Особо хочу виделити нульового Шепелева та Шапаренка який не може ні пробити,ні пасу віддати і багато втрат м'яча.Але по Дніпру це дуже смілива заява хочь би в трійці були по закинченню.Ну а по Динамо ще рано робити висновки ще все попереду.
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0
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Гоша Печерский
Здається Луческу ізтренувався. Щось нового цій команді він не дасть.
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-2
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