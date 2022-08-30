Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»

Бывший форвард «Динамо» Киев Олег Саленко прокомментировал разгромное поражение 0:3 от «Днепра-1»:

«Динамо» находится в каком-то непонятном состоянии. Была подготовка, все игроки вместе и так безалаберно сыграть... За всю игру не было ни одного опасного момента. А в конце матча, когда хоть что-то нужно показать — «Днепр-1» контролирует игру. Честно говоря — я вообще такого не ожидал. Нужно что-то делать с командой, потому что так играть — никуда не годится.

У «Динамо» нет контроля мяча. Только сначала мы что-то увидели. Потом провалились. Середина поля — центральный треугольник киевлян был незаметным. В третьем голе вообще непонятное что-то творилось — дают дважды обыграть, развернуться, пробить. Что за защита? Думаю, после этой игры будут серьезные разборки и Луческу сделает выводы. Нужно, чтобы команда бежала и играла вперед, а не постоянно все назад и назад.

Чемпионство? Можно сказать, что «Днепр-1» будет конкурентом в борьбе за чемпионство, как и «Шахтер», у которого тоже есть проблемы. К тому же, у «Динамо» еще есть Лига Европы. Наверное, придется задействовать почти всю молодежь. Если так прикинуть — «Днепр-1» проигрывает АЕКу 0:3, а «Динамо» проигрывает 0:3 «Днепру-1», то становится тревожно.

Поэтому, нужно срочно поговорить в команде пожестче. Есть бывшие игроки «бело-синих» в коллективе, которые могут найти нужные слова. Потому что если и дальше играть вот так, без желания, то результата не будет».