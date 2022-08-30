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  4. Неудачный старт. Чехи вынесли украинцев на 25-тысячнике в Венгрии
ITF
30 августа 2022, 14:04 |
277
0

Неудачный старт. Чехи вынесли украинцев на 25-тысячнике в Венгрии

Кравченко и Шумейко проиграли стартовые матчи на грунтовом турнире в Сабольчверешмарте

30 августа 2022, 14:04 |
277
0
Неудачный старт. Чехи вынесли украинцев на 25-тысячнике в Венгрии
ФТУ. Павел Шумейко

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (АТР 404) и Павел Шумейко (АТР 1768) проиграли матчи 1/16 финала на грунтовом турнире в Сабольчверешмарте (Венгрия). 

Георгий в двух сетах уступил Антонину Болардту (Чехия, ATP 1116) за 1 час и 30 минут со счетом 4:6, 0:6. На прошлой неделе украинец не смог выйти в 1/2 финала идентичного за уровнем турнира серии ITF в Польше.

Павел проиграл более сильному представителю Чехии Эндрю Паулсону (АТР 405) также в двух сетах за 1 час и 17 минут. Счет матча 4:6, 3:6 в пользу 20-летнего Эндрю.

 

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Павел Шумейко Георгий Кравченко ITF Сабольчверешмарт
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Источник Sport.ua
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