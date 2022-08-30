Паркер – первый за 18 лет тренер АПЛ, уволенный в августе
«Борнмут» остался без главного тренера
Первая тренерская отставка сезона в АПЛ состоялась сегодня, 30 августа – «Борнмут» уволил Скотта Паркера. Это лишь шестой случай в истории АПЛ, когда тренер увольняется уже в августе. Предыдущий такой случай произошел аж 18 лет назад – в 2004 году.
Все увольнения тренеров в АПЛ в августе:
Питер Рид (Манчестер Сити) – сезон 1993/1994
Кенни Далглиш (Ньюкасл) – 1998/1999
Рууд Гуллит (Ньюкасл) – 1999/2000
Пол Старрок (Саутгемптон) – 2004/2005
Бобби Робсон (Ньюкасл) – 2004/2005
Скотт Паркер (Борнмут) – 2022/2023
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