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  4. Паркер – первый за 18 лет тренер АПЛ, уволенный в августе
Англия
30 августа 2022, 13:47 |
483
0

Паркер – первый за 18 лет тренер АПЛ, уволенный в августе

«Борнмут» остался без главного тренера

30 августа 2022, 13:47 |
483
0
Паркер – первый за 18 лет тренер АПЛ, уволенный в августе
ФК Борнмут. Скотт Паркер

Первая тренерская отставка сезона в АПЛ состоялась сегодня, 30 августа – «Борнмут» уволил Скотта Паркера. Это лишь шестой случай в истории АПЛ, когда тренер увольняется уже в августе. Предыдущий такой случай произошел аж 18 лет назад – в 2004 году.

Все увольнения тренеров в АПЛ в августе:

Питер Рид (Манчестер Сити) – сезон 1993/1994

Кенни Далглиш (Ньюкасл) – 1998/1999

Рууд Гуллит (Ньюкасл) – 1999/2000

Пол Старрок (Саутгемптон) – 2004/2005

Бобби Робсон (Ньюкасл) – 2004/2005

Скотт Паркер (Борнмут) – 2022/2023

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Источник Opta
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