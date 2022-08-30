Денисов о закрытии каналов Футбол: «Ахметов не хотел быть олигархом»

Генеральный директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о том, что Ринат Ахметов закрыл все свои медиа проекты из-за закона Украины об олигархах.

«Я сейчас занимаюсь закрытием каналов Футбол, процесс продолжается. Могу подтвердить, что каналов Футбол больше не существует. Думаю, все объяснения, почему так случилось, были предоставлены».

«Это тот самый закон про олигархов, и собственник Ринат Ахметов не хотел быть олигархом».

«Я знаю, что он всегда с гордостью сообщал, что платит налоги, один из наибольших налогоплательщиков. И его цепляло и унижало, что он будет каким-то олигархом, какие-то санкции там экономические. И он принял такое решение», - рассказал Денисов в интервью народному депутату Алексею Гончаренко.