Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денисов о закрытии каналов Футбол: «Ахметов не хотел быть олигархом»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 13:12 |
1539
9

Денисов о закрытии каналов Футбол: «Ахметов не хотел быть олигархом»

Александр Денисов рассказал подробности закрытия спортивных каналов

30 августа 2022, 13:12 |
1539
9
Денисов о закрытии каналов Футбол: «Ахметов не хотел быть олигархом»
footballua.tv

Генеральный директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о том, что Ринат Ахметов закрыл все свои медиа проекты из-за закона Украины об олигархах.

«Я сейчас занимаюсь закрытием каналов Футбол, процесс продолжается. Могу подтвердить, что каналов Футбол больше не существует. Думаю, все объяснения, почему так случилось, были предоставлены».

«Это тот самый закон про олигархов, и собственник Ринат Ахметов не хотел быть олигархом».

«Я знаю, что он всегда с гордостью сообщал, что платит налоги, один из наибольших налогоплательщиков. И его цепляло и унижало, что он будет каким-то олигархом, какие-то санкции там экономические. И он принял такое решение», - рассказал Денисов в интервью народному депутату Алексею Гончаренко.

По теме:
ДЕНИСОВ: «Шахтер и Динамо должны сыграть на стадионе Вест Хэма»
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Сергей ПАЛКИН: «Созваниваемся с Ахметовым по несколько раз в день»
телеканал Футбол 1/2/3 Ринат Ахметов Александр Денисов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Футбол | 29 августа 2022, 20:30 6
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров

По две победы на старте одержали «Заря», «Колос», «Александрия» и «Верес»

Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Футбол | 29 августа 2022, 20:42 2
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду

В обратном направлении отправится Виктор Осимхен

Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Теннис | 29.08.2022, 22:55
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
Футбол | 30.08.2022, 10:49
ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
ВИДЕО. Брюгге представил Яремчука: в новой форме с новым номером
Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
Футбол | 30.08.2022, 10:30
Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
Шахтер подтвердил: Лассина Траоре остается в команде
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KOT
Ахметов хотел быть обычным рабочим на заводе за 10к, верим 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
romario1501
Ахметов не хотів бути олігархом ))) то міг би на когось переписати , ось навіть на свою шавку Денісова .
Ответить
+2
blohin81
Мученик Ахметов ))
Ответить
+2
ash
Так легко обійти закон
Ответить
+2
AK.228
Питань нема
Ответить
0
Иван Иванов
Всё правильно Ахмет сделал: это не его борьба смысла тут сражаться нет и не за что. К тому же его уход показал что никакого единства в футболе нема, и нужно дальше этим заниматься. Очень похожая ситуация на наш хоккей, царство ему небесное
Ответить
0
Хутин Пуйло
Ну да, отдал канал и перестал быть олигархом 
Ответить
0
Умник
это лучшее что я сегодня у вас читал спорт.юа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 14
Футбол
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 48
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
29.08.2022, 23:15
Волейбол
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 2
Бокс
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
29.08.2022, 19:48 7
Баскетбол
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
29.08.2022, 07:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности