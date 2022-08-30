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US Open
30 августа 2022, 13:02 | Обновлено 30 августа 2022, 13:15
634
0

Ястремская вернется в Одессу после вылета с US Open

Украинская теннисистка летит домой

30 августа 2022, 13:02 | Обновлено 30 августа 2022, 13:15
634
0
Ястремская вернется в Одессу после вылета с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая вылетела в первом раунде US Open-2022 от Мэдисон Киз, у себя в соцсетях сообщила о том, что планирует вернуться в Одессу, несмотря на войну в Украине:

«Пройшло 6 місяців з того часу, як я залишила мій будинок в Одесі. І я прийняла рішення, що через кілька днів я повернуся додому на якийсь час. Словами неможливо описати те, що я відчуваю. Не можу дочекатися, щоб побачити близьких мені людей. Я триматиму вас в курсі моєї поїздки. Люблю!».

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