Забарный уже не нужен? Тоттенхэм выкупил у Аталанты защитника

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании полноценного контракта с аргентинским защитником Кристианом Ромеро. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

С лета 2021 года Ромеро выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. По информации СМИ, выкуп 24-летнего аргентинца обошелся «Шпорам» в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Ромеро 1 гол и 1 ассист в 30 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Напомним, ранее «Тоттенхэму» приписывали интерес к центральному защитнику «Динамо» Киев Илье Забарному.