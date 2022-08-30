Забарный уже не нужен? Тоттенхэм выкупил у Аталанты защитника
Кристиан Ромеро стал полноценным игроком «Шпор»
«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании полноценного контракта с аргентинским защитником Кристианом Ромеро. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
С лета 2021 года Ромеро выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. По информации СМИ, выкуп 24-летнего аргентинца обошелся «Шпорам» в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Ромеро 1 гол и 1 ассист в 30 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Напомним, ранее «Тоттенхэму» приписывали интерес к центральному защитнику «Динамо» Киев Илье Забарному.
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