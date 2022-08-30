Андрей БОРЯЧУК: «Хочется в каждом матче забивать голы»

26-летний нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал свой дебют за харьковский клуб в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (0:0).

– Рада приветствовать тебя в «Металлисте 1925». Как прошла игра с одесситами? Комфортно ли было играть с футболистами «Металлиста 1925»?

– Спасибо за приветствие. Вообще была неплохая игра. Понимаем, что после такого поединка против «Шахтера» ребята устали. Потому была небольшая усталость, еще и погода способствовала. Но для меня это был дебют. Считаю, что выступил неплохо, но могу лучше. Понимаю, буду делать все, буду стремиться к тому, чтобы играть лучше. Могла, пожалуй, вся команда сыграть лучше. Однако есть то, что имеем. По нулям.

– Почему выбрал именно «Металлист 1925»? Были у тебя другие предложения и долго ли колебался?

– Да, были предложения, вели мы переговоры с другими командами. Но остановился на «Металлисте 1925», потому что мне нравится эта команда, потому что она мне нравится. Во-первых, мы стараемся играть в атакующий футбол. Идеология этого клуба мне подходит. Также, сами понимаете, здесь есть люди, которые для меня друзья, которых я раньше знал и знаю в футбольном мире. Потому я выбрал эту команду.

– Какие твои задачи и цели вообще, как у игрока в этой команде?

– Ну, прежде всего, хочется в каждом матче забивать голы и быть основным нападающим, - ответил Борячук.