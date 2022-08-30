Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей БОРЯЧУК: «Хочется в каждом матче забивать голы»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 11:44 | Обновлено 30 августа 2022, 12:51
319
0

Андрей БОРЯЧУК: «Хочется в каждом матче забивать голы»

Форвард «Металлиста 1925» – о дебюте за харьковский клуб

30 августа 2022, 11:44 | Обновлено 30 августа 2022, 12:51
319
0
Андрей БОРЯЧУК: «Хочется в каждом матче забивать голы»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

26-летний нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал свой дебют за харьковский клуб в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (0:0).

– Рада приветствовать тебя в «Металлисте 1925». Как прошла игра с одесситами? Комфортно ли было играть с футболистами «Металлиста 1925»?
– Спасибо за приветствие. Вообще была неплохая игра. Понимаем, что после такого поединка против «Шахтера» ребята устали. Потому была небольшая усталость, еще и погода способствовала. Но для меня это был дебют. Считаю, что выступил неплохо, но могу лучше. Понимаю, буду делать все, буду стремиться к тому, чтобы играть лучше. Могла, пожалуй, вся команда сыграть лучше. Однако есть то, что имеем. По нулям.

– Почему выбрал именно «Металлист 1925»? Были у тебя другие предложения и долго ли колебался?
– Да, были предложения, вели мы переговоры с другими командами. Но остановился на «Металлисте 1925», потому что мне нравится эта команда, потому что она мне нравится. Во-первых, мы стараемся играть в атакующий футбол. Идеология этого клуба мне подходит. Также, сами понимаете, здесь есть люди, которые для меня друзья, которых я раньше знал и знаю в футбольном мире. Потому я выбрал эту команду.

– Какие твои задачи и цели вообще, как у игрока в этой команде?
– Ну, прежде всего, хочется в каждом матче забивать голы и быть основным нападающим, - ответил Борячук.

По теме:
Лассина ТРАОРЕ: «Буду сражаться за Шахтер в УПЛ и Лиге чемпионов»
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Андрей Борячук Металлист 1925 Черноморец Одесса Металлист 1925 - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
Бокс | 29 августа 2022, 14:38 0
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа

Чемпион снова на родной земле

Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Футбол | 30 августа 2022, 11:48 0
Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком

Французский клуб провел мощное летнее усиление

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Футбол | 30.08.2022, 00:10
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Футбол | 30.08.2022, 09:17
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Большое доверие. Яремчук с запасом - рекордный новичок в истории Брюгге
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Футбол | 29.08.2022, 20:30
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
28.08.2022, 18:28 9
Бокс
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59
Бокс
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
29.08.2022, 00:23 8
Футбол
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 14
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
29.08.2022, 11:55 22
Футбол
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 48
Футбол
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
29.08.2022, 19:48 7
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности