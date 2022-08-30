US Open30 августа 2022, 11:22 |
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ВИДЕО. Как Ястремская проиграла стартовый матч US Open
Смотрите видеообзор матча украинской теннисистки с Мэдисон Киз
30 августа 2022, 11:22 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№86 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка проиграла американке Мэдисон Киз (№20 WTA).
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