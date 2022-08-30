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  4. ВИДЕО. Как Ястремская проиграла стартовый матч US Open
US Open
30 августа 2022, 11:22 |
545
0

ВИДЕО. Как Ястремская проиграла стартовый матч US Open

Смотрите видеообзор матча украинской теннисистки с Мэдисон Киз

30 августа 2022, 11:22 |
545
0
ВИДЕО. Как Ястремская проиграла стартовый матч US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№86 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка проиграла американке Мэдисон Киз (№20 WTA).

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Мэдисон Киз Даяна Ястремская US Open 2022 видео
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Источник Sport.ua
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