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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу в Шахтере 8-10 раз говорил об уходе. Старый прием»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 10:11 |
626
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу в Шахтере 8-10 раз говорил об уходе. Старый прием»

Тренер пока останется в Киеве

30 августа 2022, 10:11 |
626
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу в Шахтере 8-10 раз говорил об уходе. Старый прием»
ФК Динамо Киев

Журналист Игорь Цыганык не думает, что наставник «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время покинет киевскую команду.

На пресс-конференции после поражения от «Днепра-1» тренер сказал, что игра может быть последней для него.

«Не нужно делать какие-то выводы по одной игре. Луческу сказал, что это его последняя игра может быть, но это его старый метод. Он хочет взбодрить команду, чтобы она почувствовала стресс. Насколько я помню, он в «Шахтере» раз 8-10 говорил, что я, мол, собираюсь уходить и все такое. Это старый прием Луческу. Абсолютно продуманный шаг тренера».

«Мне кажется, он хочет выиграть чемпионат Украины, и если ему удастся это сделать, то, думаю, он тогда покинет уже «Динамо». Это просто моя точка зрения», - сказал Цыганык.

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Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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