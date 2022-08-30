Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу в Шахтере 8-10 раз говорил об уходе. Старый прием»
Тренер пока останется в Киеве
Журналист Игорь Цыганык не думает, что наставник «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время покинет киевскую команду.
На пресс-конференции после поражения от «Днепра-1» тренер сказал, что игра может быть последней для него.
«Не нужно делать какие-то выводы по одной игре. Луческу сказал, что это его последняя игра может быть, но это его старый метод. Он хочет взбодрить команду, чтобы она почувствовала стресс. Насколько я помню, он в «Шахтере» раз 8-10 говорил, что я, мол, собираюсь уходить и все такое. Это старый прием Луческу. Абсолютно продуманный шаг тренера».
«Мне кажется, он хочет выиграть чемпионат Украины, и если ему удастся это сделать, то, думаю, он тогда покинет уже «Динамо». Это просто моя точка зрения», - сказал Цыганык.
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