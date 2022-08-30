ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Шальке

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Шальке» и молодежной сборной Германии Малика Тшау.

21-летний футболист заключил с россонери контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

В 2021 году в составе сборной Германии Тшау стал победителем молодежного чемпионата мира.