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Италия
30 августа 2022, 09:01 | Обновлено 30 августа 2022, 09:09
354
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Шальке

Малик Тшау продолжит карьеру в Серии А

30 августа 2022, 09:01 | Обновлено 30 августа 2022, 09:09
354
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Шальке
ФК Милан. Малик Тшау

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Шальке» и молодежной сборной Германии Малика Тшау.

21-летний футболист заключил с россонери контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

В 2021 году в составе сборной Германии Тшау стал победителем молодежного чемпионата мира.

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Источник ФК Милан
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