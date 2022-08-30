Италия30 августа 2022, 09:01 | Обновлено 30 августа 2022, 09:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Шальке
Малик Тшау продолжит карьеру в Серии А
30 августа 2022, 09:01 | Обновлено 30 августа 2022, 09:09
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«Милан» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Шальке» и молодежной сборной Германии Малика Тшау.
21-летний футболист заключил с россонери контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.
В 2021 году в составе сборной Германии Тшау стал победителем молодежного чемпионата мира.
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