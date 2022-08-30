Чемпионат мира30 августа 2022, 08:40 | Обновлено 30 августа 2022, 08:42
884
0
ФОТО. Аргентина представила форму, в которой выступит на чемпионате мира
Выездная экипировка выполнена в нетипичном для команды фиолетовом цвете
30 августа 2022, 08:40 | Обновлено 30 августа 2022, 08:42
884
0
Сборная Аргентины представила выездную форму, в которой команда выступит на чемпионате мира в Катаре.
Экипировка выполнена в нетипичном для команды фиолетовом цвете. Как заявил генеральный менеджер Adidas Argentina Пабло Ламо, такая расцветка продвигает идею гендерного равенства.
На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
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