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Чемпионат мира
30 августа 2022, 08:40 | Обновлено 30 августа 2022, 08:42
884
0

ФОТО. Аргентина представила форму, в которой выступит на чемпионате мира

Выездная экипировка выполнена в нетипичном для команды фиолетовом цвете

30 августа 2022, 08:40 | Обновлено 30 августа 2022, 08:42
884
0
ФОТО. Аргентина представила форму, в которой выступит на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины представила выездную форму, в которой команда выступит на чемпионате мира в Катаре.

Экипировка выполнена в нетипичном для команды фиолетовом цвете. Как заявил генеральный менеджер Adidas Argentina Пабло Ламо, такая расцветка продвигает идею гендерного равенства.

На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Источник Sport.ua
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