ФОТО. Аргентина представила форму, в которой выступит на чемпионате мира

Сборная Аргентины представила выездную форму, в которой команда выступит на чемпионате мира в Катаре.

Экипировка выполнена в нетипичном для команды фиолетовом цвете. Как заявил генеральный менеджер Adidas Argentina Пабло Ламо, такая расцветка продвигает идею гендерного равенства.

На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в группе С, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши.