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Испания
30 августа 2022, 08:22 | Обновлено 30 августа 2022, 08:31
78
0

Дженнаро ГАТТУЗО: «Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно»

Наставник «Валенсии» – о поражении от «Атлетико»

30 августа 2022, 08:22 | Обновлено 30 августа 2022, 08:31
78
0
Дженнаро ГАТТУЗО: «Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (0:1) в матче 3-го тура испанской Примеры.

«Трудно говорить об этой игре. Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно. Но я сказал игрокам, что мы должны работать и смотреть дальше. Вы не можете сказать, что вам не повезло, или что рефери ошибся. Мы должны продолжать. Я знаю только один способ достичь успеха – это работа.

Кавани? Он не играл три месяца. Посмотрим, как он и в каком состоянии», - сказал Гаттузо.

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Дженнаро Гаттузо Валенсия Атлетико Мадрид Валенсия - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник Marca
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