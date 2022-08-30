Дженнаро ГАТТУЗО: «Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (0:1) в матче 3-го тура испанской Примеры.

«Трудно говорить об этой игре. Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно. Но я сказал игрокам, что мы должны работать и смотреть дальше. Вы не можете сказать, что вам не повезло, или что рефери ошибся. Мы должны продолжать. Я знаю только один способ достичь успеха – это работа.

Кавани? Он не играл три месяца. Посмотрим, как он и в каком состоянии», - сказал Гаттузо.