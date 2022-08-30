СИМЕОНЕ: «Важно, чтобы Гризманн был на поле, когда это больше всего нужно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Пока Гризманну удается отвечать так, как он это делает. Очень важно, чтобы он был на поле, когда это больше всего нужно команде.

Я знаю Гаттузо по игре против него. Не сомневаюсь, что его команда отражает тот энтузиазм и энергию, которые он передает как тренер. Кавани? Он придаст им силу. С его приходом «Валенсия» будет расти в атаке», - сказал Симеоне.