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Испания
30 августа 2022, 07:39 | Обновлено 30 августа 2022, 07:42
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0

СИМЕОНЕ: «Важно, чтобы Гризманн был на поле, когда это больше всего нужно»

Наставник «Атлетико» – о победе над «Валенсией»

30 августа 2022, 07:39 | Обновлено 30 августа 2022, 07:42
260
0
СИМЕОНЕ: «Важно, чтобы Гризманн был на поле, когда это больше всего нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Пока Гризманну удается отвечать так, как он это делает. Очень важно, чтобы он был на поле, когда это больше всего нужно команде.

Я знаю Гаттузо по игре против него. Не сомневаюсь, что его команда отражает тот энтузиазм и энергию, которые он передает как тренер. Кавани? Он придаст им силу. С его приходом «Валенсия» будет расти в атаке», - сказал Симеоне.

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Джованни Симеоне Антуан Гризманн Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Валенсия - Атлетико
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Источник Marca
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