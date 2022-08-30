Испания30 августа 2022, 07:39 | Обновлено 30 августа 2022, 07:42
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СИМЕОНЕ: «Важно, чтобы Гризманн был на поле, когда это больше всего нужно»
Наставник «Атлетико» – о победе над «Валенсией»
30 августа 2022, 07:39 | Обновлено 30 августа 2022, 07:42
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании.
«Пока Гризманну удается отвечать так, как он это делает. Очень важно, чтобы он был на поле, когда это больше всего нужно команде.
Я знаю Гаттузо по игре против него. Не сомневаюсь, что его команда отражает тот энтузиазм и энергию, которые он передает как тренер. Кавани? Он придаст им силу. С его приходом «Валенсия» будет расти в атаке», - сказал Симеоне.
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