ДЕНИСОВ: «Шахтер и Динамо должны сыграть на стадионе Вест Хэма»

Бывший директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подтвердил, что матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» может состояться в Лондоне.

«Сейчас рассматривается вариант, очень конкретно рассматривается, вариант матча «Шахтер» – «Динамо» в Лондоне. Матч чемпионата. Это действительно не слух. Это, я думаю, будет очень круто. Эта игра должна состояться на стадионе «Вест Хэма». Этот стадион может принять матч. Сейчас «Шахтер» и «Динамо» должны согласовать детали организации», – сказал Денисов.

Базовый день 7-го тура – ​​15 октября. «Вест Хэм» играет домашние матчи на «Лондон Стедиум» вместимостью 60 тысяч зрителей.