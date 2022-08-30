Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Лучше бы УАФ открыла дело против гендиректора Шахтера»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 02:27 | Обновлено 30 августа 2022, 02:29
402
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Лучше бы УАФ открыла дело против гендиректора Шахтера»

Специалист прокомментировал слухи о проблемах Евгения Красникова

30 августа 2022, 02:27 | Обновлено 30 августа 2022, 02:29
402
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Лучше бы УАФ открыла дело против гендиректора Шахтера»
ФК Металлист. Евгений Красников

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что УАФ открывает дело против спортивного директора «Днепра-1», а также бывшего вице-президента «Металлиста» Евгения Красникова.

«Красников является спортивным директором «Днепра-1». Все. К «Металлисту» он не имеет никакого отношения. По поводу того, что УАФ открывает или не открывает дело... Они лучше открыли бы дело против генерального директора «Шахтера» (Сергей Палкин - прим.), который 15 лет управлял делами в «Мариуполе». Ну, там что-то не было никаких вопросов. Хотя вся Украина знала об этом и все-все-все понимали, и футболисты ездили. И кто действительно руководит там ситуацией, и кто делает там все дела, понимаете. Вот это я вам могу сказать точно.

А по поводу Красникова. Он на данном этапе – спортивный директор «Днепра-1». Он на скамейке запасных, он обеспечивает сейчас селекционную политику и работает. Насколько я понимаю, планы у «Днепра-1» достаточно амбициозные», – сказал Цыганык.

По теме:
ДЕНИСОВ: «Шахтер и Динамо должны сыграть на стадионе Вест Хэма»
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Шахтер Донецк Игорь Цыганык Евгений Красников Днепр-1 Металлист Харьков Сергей Палкин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Футбол | 29 августа 2022, 17:41 38
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?

Сегодня впервые матч УПЛ был показан и Setanta Sports, и каналом УНИАН

ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
Футбол | 29 августа 2022, 07:44 2
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал будущее украинца

Ворскла продолжает переговоры по трансферу защитника из Боливии
Футбол | 29.08.2022, 23:10
Ворскла продолжает переговоры по трансферу защитника из Боливии
Ворскла продолжает переговоры по трансферу защитника из Боливии
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Баскетбол | 29.08.2022, 19:48
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Теннис | 29.08.2022, 07:00
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не декабрь. Промоутер Фьюри назвал вероятную дату боя с Усиком
Не декабрь. Промоутер Фьюри назвал вероятную дату боя с Усиком
28.08.2022, 17:17 1
Бокс
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59
Бокс
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 1
Бокс
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
28.08.2022, 07:54 1
Футбол
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
28.08.2022, 12:37 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности