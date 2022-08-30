Игорь ЦЫГАНЫК: «Лучше бы УАФ открыла дело против гендиректора Шахтера»

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что УАФ открывает дело против спортивного директора «Днепра-1», а также бывшего вице-президента «Металлиста» Евгения Красникова.

«Красников является спортивным директором «Днепра-1». Все. К «Металлисту» он не имеет никакого отношения. По поводу того, что УАФ открывает или не открывает дело... Они лучше открыли бы дело против генерального директора «Шахтера» (Сергей Палкин - прим.), который 15 лет управлял делами в «Мариуполе». Ну, там что-то не было никаких вопросов. Хотя вся Украина знала об этом и все-все-все понимали, и футболисты ездили. И кто действительно руководит там ситуацией, и кто делает там все дела, понимаете. Вот это я вам могу сказать точно.

А по поводу Красникова. Он на данном этапе – спортивный директор «Днепра-1». Он на скамейке запасных, он обеспечивает сейчас селекционную политику и работает. Насколько я понимаю, планы у «Днепра-1» достаточно амбициозные», – сказал Цыганык.