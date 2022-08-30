Киз прокомментировала победу над Ястремской

Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге US Open.

«Меня очень порадовало, как сегодня шли дела после тех сетболов в первой партии. Но за меня были невероятные болельщики, и я знала, что все будет хорошо.

На корте с Даяной нельзя выглядеть бесстрашной, у нее такие невероятные удары, она играла очень хорошо и я пыталась сражаться за каждое очко. Очень рада, что удалось выиграть в двух сетах и не усложнять задачу.

Перед матчем у меня были очень напряженный дни, но я могла 3-4 дня потренироваться. Играть перед американскими болельщиками – одно из лучших ощущений в мире. Очень рада быть здесь», – сказала Киз.

