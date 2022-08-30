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  4. Киз прокомментировала победу над Ястремской
US Open
30 августа 2022, 03:52 |
121
0

Киз прокомментировала победу над Ястремской

Мэдисон очень рада, что выиграла в двух сетах

30 августа 2022, 03:52 |
121
0
Киз прокомментировала победу над Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге US Open

«Меня очень порадовало, как сегодня шли дела после тех сетболов в первой партии. Но за меня были невероятные болельщики, и я знала, что все будет хорошо. 

На корте с Даяной нельзя выглядеть бесстрашной, у нее такие невероятные удары, она играла очень хорошо и я пыталась сражаться за каждое очко. Очень рада, что удалось выиграть в двух сетах и не усложнять задачу.

Перед матчем у меня были очень напряженный дни, но я могла 3-4 дня потренироваться. Играть перед американскими болельщиками – одно из лучших ощущений в мире. Очень рада быть здесь», – сказала Киз.
 

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Источник Sport.ua
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