Киз прокомментировала победу над Ястремской
Мэдисон очень рада, что выиграла в двух сетах
Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге US Open.
«Меня очень порадовало, как сегодня шли дела после тех сетболов в первой партии. Но за меня были невероятные болельщики, и я знала, что все будет хорошо.
На корте с Даяной нельзя выглядеть бесстрашной, у нее такие невероятные удары, она играла очень хорошо и я пыталась сражаться за каждое очко. Очень рада, что удалось выиграть в двух сетах и не усложнять задачу.
Перед матчем у меня были очень напряженный дни, но я могла 3-4 дня потренироваться. Играть перед американскими болельщиками – одно из лучших ощущений в мире. Очень рада быть здесь», – сказала Киз.
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