Дарья СНИГУР: «Это матч для Украины и для моей семьи»

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала победу над седьмой ракеткой мира Симоной Халеп на кортах Открытого чемпионата США.

Для украинки это была первая победа на таком уровне.

«Я очень счастлива. Думаю, у меня больше нет комментариев, потому что сейчас мне просто невозможно их сделать. Хочу поблагодарить Симону за этот отличный матч, это великолепный опыт для меня. Спасибо всем болельщикам, кто смотрел наш матч!

Полагаю, мне помогло, что я уже была на этом корте, когда играла благотворительный матч для Украины. Это действительно немного помогло, но я все равно очень-очень-очень нервничала. Пыталась делать все, что могла. Конечно, это матч для Украины, для моей семьи, для всех, кто за меня болел. Спасибо, спасибо всем! Слава Украине!», – сказала Даша после победы.

Во втором круге украинка сыграет с канадкой Ребеккой Марино.