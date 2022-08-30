Стала известна следующая соперница Снигур на US Open

Канадская теннисистка Ребекка Марино (№106 WTA) выиграла матч первого круга Открытого чемпионата США, обыграв польку Магдалену Френх (№103 WTA).

Во втором круге Марино сразится с украинкой Дарьей Снигур (№124 WTA), которая сенсационно обыграла седьмую ракетку мира Симону Халеп.

US Open. Первый круг

Ребекка Марино (Канада) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:3

Ранее Снигур и Марино играли один раз, победила украинка.

На прошлой неделе Ребекку в Гранби обыграла Марта Костюк.