Стала известна следующая соперница Снигур на US Open
На прошлой неделе эту теннисистку обыграла Марта Костюк
Канадская теннисистка Ребекка Марино (№106 WTA) выиграла матч первого круга Открытого чемпионата США, обыграв польку Магдалену Френх (№103 WTA).
Во втором круге Марино сразится с украинкой Дарьей Снигур (№124 WTA), которая сенсационно обыграла седьмую ракетку мира Симону Халеп.
US Open. Первый круг
Ребекка Марино (Канада) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:3
Ранее Снигур и Марино играли один раз, победила украинка.
На прошлой неделе Ребекку в Гранби обыграла Марта Костюк.
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