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Чемпионат Испании
Кадис
29.08.2022, FT 0 : 4
Атлетик
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Испания
29 августа 2022, 23:35 | Обновлено 29 августа 2022, 23:55
68
0

Атлетик разгромил Кадис, забив четыре мяча на выезде в матче Ла Лиги

«Кадис» является аутсайдером, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола

29 августа 2022, 23:35 | Обновлено 29 августа 2022, 23:55
68
0
Атлетик разгромил Кадис, забив четыре мяча на выезде в матче Ла Лиги
ФК Атлетик Бильбао

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Кадис» со счетом 4:0.

Форвард Иньяки Уильямс открыл счет на 24-й минуте. Гурки Гурусета оформил дубль, также отличился Алекс Беренгер.

«Атлетик» после трех туров набрал 7 очков и поднялся на 5-е место в чемпионате Испании. «Кадис» является аутсайдером, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола.

Лига 1. 3-й тур

Кадис – Атлетик Бильбао – 0:4

Голы: Иньяки Уильямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 78.

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Кадис Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алекс Беренгер
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Источник Sport.ua
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