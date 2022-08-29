Испания29 августа 2022, 23:35 | Обновлено 29 августа 2022, 23:55
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Атлетик разгромил Кадис, забив четыре мяча на выезде в матче Ла Лиги
«Кадис» является аутсайдером, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола
29 августа 2022, 23:35 | Обновлено 29 августа 2022, 23:55
68
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В матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Кадис» со счетом 4:0.
Форвард Иньяки Уильямс открыл счет на 24-й минуте. Гурки Гурусета оформил дубль, также отличился Алекс Беренгер.
«Атлетик» после трех туров набрал 7 очков и поднялся на 5-е место в чемпионате Испании. «Кадис» является аутсайдером, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола.
Лига 1. 3-й тур
Кадис – Атлетик Бильбао – 0:4
Голы: Иньяки Уильямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 78.
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