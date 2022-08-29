Атлетик разгромил Кадис, забив четыре мяча на выезде в матче Ла Лиги

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Кадис» со счетом 4:0.

Форвард Иньяки Уильямс открыл счет на 24-й минуте. Гурки Гурусета оформил дубль, также отличился Алекс Беренгер.

«Атлетик» после трех туров набрал 7 очков и поднялся на 5-е место в чемпионате Испании. «Кадис» является аутсайдером, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола.

Лига 1. 3-й тур

Кадис – Атлетик Бильбао – 0:4

Голы: Иньяки Уильямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 78.