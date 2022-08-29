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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 23:10 | Обновлено 29 августа 2022, 23:29
385
0

Ворскла продолжает переговоры по трансферу защитника из Боливии

Полтавчане планируют подписать 24-летнего игрока «Боливара» Луиса Акина

29 августа 2022, 23:10 | Обновлено 29 августа 2022, 23:29
385
0
Ворскла продолжает переговоры по трансферу защитника из Боливии
Twitter. Луис Акин

Полтавская «Ворскла» продолжает переговоры по поводу трансфера футболиста из чемпионата Боливии.

Руководство полтавского клуба хочет подписать 24-летнего центрального защитника «Боливара» и сборной Боливии по имени Луис Акин, сообщает журналист Сантьяго Росадо. У клубов осталось 72 часа, чтобы успеть оформить переход до закрытия трансферного окна.

За карьеру Акин играл за боливийские клубы «Ориенте Петролеро» и «Боливар», мексиканскую «Пуэблу», чилийскую «Мелипилью» и перуанский «Карлос Маннуччи». За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил 1 гол.

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