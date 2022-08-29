Ворскла продолжает переговоры по трансферу защитника из Боливии
Полтавчане планируют подписать 24-летнего игрока «Боливара» Луиса Акина
Полтавская «Ворскла» продолжает переговоры по поводу трансфера футболиста из чемпионата Боливии.
Руководство полтавского клуба хочет подписать 24-летнего центрального защитника «Боливара» и сборной Боливии по имени Луис Акин, сообщает журналист Сантьяго Росадо. У клубов осталось 72 часа, чтобы успеть оформить переход до закрытия трансферного окна.
За карьеру Акин играл за боливийские клубы «Ориенте Петролеро» и «Боливар», мексиканскую «Пуэблу», чилийскую «Мелипилью» и перуанский «Карлос Маннуччи». За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил 1 гол.
🚨Vorskla Poltava 🇺🇦 insiste por la salida de Haquin. Depende de Bolívar si se va o no. 72 horas determinantes para saber el futuro del defensor (el libro de pases en Europa cierra el jueves).🚨 pic.twitter.com/2SGPqlEZQW— Santiago Rosado M. (@santirosadom) August 29, 2022
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