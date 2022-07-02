Ворскла планирует усилить свой состав защитником из чемпионата Боливии

Полтавская «Ворскла» планирует усилить свой состав игроком из чемпионата Боливии.

Руководство клуба хочет подписать 24-летнего центрального защитника сборной Боливии по имени Луис Акин, сообщает журналист Эрнесто Морено.

За карьеру Акин играл за боливийские клубы «Ориенте Петролеро» и «Боливар», мексиканскую «Пуэблу», чилийскую «Мелипилью» и перуанский «Карлос Маннуччи». За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил 1 гол.