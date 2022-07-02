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  4. Ворскла планирует усилить свой состав защитником из чемпионата Боливии
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 07:30 | Обновлено 02 июля 2022, 07:58
215
0

Ворскла планирует усилить свой состав защитником из чемпионата Боливии

24-летний центрбек Луис Акин выступает за сборную Боливии

02 июля 2022, 07:30 | Обновлено 02 июля 2022, 07:58
215
0
Ворскла планирует усилить свой состав защитником из чемпионата Боливии
Twitter. Луис Акин

Полтавская «Ворскла» планирует усилить свой состав игроком из чемпионата Боливии.

Руководство клуба хочет подписать 24-летнего центрального защитника сборной Боливии по имени Луис Акин, сообщает журналист Эрнесто Морено.

За карьеру Акин играл за боливийские клубы «Ориенте Петролеро» и «Боливар», мексиканскую «Пуэблу», чилийскую «Мелипилью» и перуанский «Карлос Маннуччи». За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил 1 гол.

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