Ворскла планирует усилить свой состав защитником из чемпионата Боливии
24-летний центрбек Луис Акин выступает за сборную Боливии
Полтавская «Ворскла» планирует усилить свой состав игроком из чемпионата Боливии.
Руководство клуба хочет подписать 24-летнего центрального защитника сборной Боливии по имени Луис Акин, сообщает журналист Эрнесто Морено.
За карьеру Акин играл за боливийские клубы «Ориенте Петролеро» и «Боливар», мексиканскую «Пуэблу», чилийскую «Мелипилью» и перуанский «Карлос Маннуччи». За сборную Боливии защитник провел 26 матчей и забил 1 гол.
Vorskla Portava es el nombre del club ucraniano que tiene la intención de fichar al defensor boliviano Luis Haquín. pic.twitter.com/WD9LtO2eO5— ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) July 1, 2022
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