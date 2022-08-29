Испания29 августа 2022, 21:54 |
564
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Карим БЕНЗЕМА: «Золотой мяч? Я близок к мечте»
Форвард «Реала» надеется завоевать награду
29 августа 2022, 21:54 |
564
3
Форвард «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы завоевать Золотой мяч-2022:
«Посмотрим, что произойдет. Нужно дождаться голосования. «Золотой мяч» – моя мечта с детства. Сейчас я не так далек от ее осуществления. Посмотрим».
Ранее Бензема был признан игроком года по версии УЕФА. Обладатель Золотого мяча станет известен 17 октября.
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