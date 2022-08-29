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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Золотой мяч? Я близок к мечте»
Испания
29 августа 2022, 21:54 |
564
3

Карим БЕНЗЕМА: «Золотой мяч? Я близок к мечте»

Форвард «Реала» надеется завоевать награду

29 августа 2022, 21:54 |
564
3
Карим БЕНЗЕМА: «Золотой мяч? Я близок к мечте»
ФК Реал Мадрид. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы завоевать Золотой мяч-2022:

«Посмотрим, что произойдет. Нужно дождаться голосования. «Золотой мяч» – моя мечта с детства. Сейчас я не так далек от ее осуществления. Посмотрим».

Ранее Бензема был признан игроком года по версии УЕФА. Обладатель Золотого мяча станет известен 17 октября.

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Карим Бензема Реал Мадрид Золотой мяч
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Источник Get French Football News
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dassin
месси получит
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KIEWADIM
Месси даже после завершения карьеры будет еще лет 5 получать зм
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