Карим БЕНЗЕМА: «Золотой мяч? Я близок к мечте»

Форвард «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы завоевать Золотой мяч-2022:

«Посмотрим, что произойдет. Нужно дождаться голосования. «Золотой мяч» – моя мечта с детства. Сейчас я не так далек от ее осуществления. Посмотрим».

Ранее Бензема был признан игроком года по версии УЕФА. Обладатель Золотого мяча станет известен 17 октября.