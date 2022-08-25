Бензема – игрок года, Анчелотти – лучший тренер по версии УЕФА
Награды отправились в «Реал»
УЕФА раздала награды лучшим игрокам и лучшему тренеру сезона 2021/2022 по своей версии. В борьбе за приз лучшему игроку форвард «Реала» Карим Бензема опередил партнера по команде Тибо Куртуа и хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Награда лучшему тренеру также отправилась в «Реал» - ее завоевал Карло Анчелотти. Он опередил Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити». Лучшей футболисткой второй раз подряд стала Алексия Путельяс из «Барселоны».
Лучший тренер сезона: Карло Анчелотти («Реал»)
Лучшая футболистка сезона: Алексия Путельяс («Барселона»)
Лучший футболист сезона: Карим Бензема («Реал»)
🇫🇷 𝗞𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗻𝘇𝗲𝗺𝗮: 𝟮𝟬𝟮𝟭/𝟮𝟮 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿#UEFAawards pic.twitter.com/XJj5pT5OFT— UEFA (@UEFA) August 25, 2022
🇮🇹 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗔𝗻𝗰𝗲𝗹𝗼𝘁𝘁𝗶: 𝟮𝟬𝟮𝟭/𝟮𝟮 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿#UEFAawards pic.twitter.com/5THn6jBqYY— UEFA (@UEFA) August 25, 2022
🇪🇸 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝗮 𝗣𝘂𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀: 𝟮𝟬𝟮𝟭/𝟮𝟮 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿#UEFAawards pic.twitter.com/1j9VQqwDSH— UEFA (@UEFA) August 25, 2022
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