Бензема – игрок года, Анчелотти – лучший тренер по версии УЕФА

УЕФА раздала награды лучшим игрокам и лучшему тренеру сезона 2021/2022 по своей версии. В борьбе за приз лучшему игроку форвард «Реала» Карим Бензема опередил партнера по команде Тибо Куртуа и хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Награда лучшему тренеру также отправилась в «Реал» - ее завоевал Карло Анчелотти. Он опередил Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити». Лучшей футболисткой второй раз подряд стала Алексия Путельяс из «Барселоны».

Лучший тренер сезона: Карло Анчелотти («Реал»)

Лучшая футболистка сезона: Алексия Путельяс («Барселона»)

Лучший футболист сезона: Карим Бензема («Реал»)