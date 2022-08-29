Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши
Польша
29 августа 2022, 21:45 | Обновлено 29 августа 2022, 21:56
415
0

Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши

Украинец получил высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore

29 августа 2022, 21:45 | Обновлено 29 августа 2022, 21:56
415
0
Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши, получив высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore.

Футболист, выступающий за «Ракув», в матче чемпионата Польши забил красивый гол в ворота «Шленска» (4:1). На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам.

26-летний полузащитник играет за «Ракув» с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской «Зари». С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.

Символическая сборная 7-го тура чемпионата Польши (SofaScore)

По теме:
Наши за границей. Кочергин продолжает зажигать в польском гранде
ВИДЕО. Красиво, в одно касание! Кочергин забил за Ракув в чемпионате Польши
Малиновский вошел в символическую сборную тура Серии A по версии SofaScore
Шленск чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин Ракув символическая сборная
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Баскетбол | 29 августа 2022, 19:48 4
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто

Украинскому форварду придется искать себе новый клуб

Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев
Футбол | 29 августа 2022, 18:45 3
Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев
Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев

Виктор Корниенко получил тяжелую травму в матче УПЛ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Футбол | 29.08.2022, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
Бокс | 29.08.2022, 14:38
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Футбол | 29.08.2022, 00:23
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
27.08.2022, 20:13 2
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 1
Бокс
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
29.08.2022, 07:00 1
Теннис
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
27.08.2022, 21:48 1
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности