Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши
Украинец получил высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore
Украинский хавбек Владислав Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши, получив высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore.
Футболист, выступающий за «Ракув», в матче чемпионата Польши забил красивый гол в ворота «Шленска» (4:1). На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам.
26-летний полузащитник играет за «Ракув» с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской «Зари». С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.
Символическая сборная 7-го тура чемпионата Польши (SofaScore)
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