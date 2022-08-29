Украинский хавбек Владислав Кочергин вошел в символическую сборную тура чемпионата Польши, получив высокую оценку 7.9 от веб-портала SofaScore.

Футболист, выступающий за «Ракув», в матче чемпионата Польши забил красивый гол в ворота «Шленска» (4:1). На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам.

26-летний полузащитник играет за «Ракув» с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской «Зари». С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.

Символическая сборная 7-го тура чемпионата Польши (SofaScore)