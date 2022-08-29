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Англия
29 августа 2022, 21:10 |
143
0

Антонио КОНТЕ: «Сейчас мы ближе к идеалу»

Наставник «Тоттенхэма» - о конкурентоспособности команды

29 августа 2022, 21:10 |
143
0
Антонио КОНТЕ: «Сейчас мы ближе к идеалу»
ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил готовность команды навязать «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» борьбу за чемпионство в АПЛ:

«С новыми игроками мы начали работать только полтора месяца назад. Когда нужно играть каждые три дня, вполне естественно проводить ротацию. Футболисты должны быть достаточно умны, чтобы понимать, что порой нужно начать матч на скамейке, потом выйти и изменить его ход.

И за это время клуб имеет возможность понять, действительно ли удалось собрать полностью подходящий состав или есть над чем поработать.

Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас мы ближе к идеалу. Однако для того, чтобы присоединиться к другим клубам на топ-уровне, нам необходимы время, терпение и трансферные окна. Нам нужны еще как минимум два трансферных окна для выхода на такой же уровень».

Ранее Конте дал добро на подписание Руслана Малиновского.

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Антонио Конте Тоттенхэм Английская Премьер-лига
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Источник Daily Mail
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