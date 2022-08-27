Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал добро на трансфер хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщают английские СМИ.

«Тоттенхэм» готов заплатить за Малиновского 15 миллионов фунтов, «Аталанта» требует больше. Кроме «Тоттенхэма» на Малиновского претендует «Марсель», 29-летний украинец готов перебраться во Францию.

В нынешнем сезоне Малиновский уже успел провести 2 матча Серии А за «Аталанту» и отличился 1 голом и 1 ассистом.