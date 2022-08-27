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  4. Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Англия
27 августа 2022, 14:50 |
711
1

Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского

Тренер «Шпор» хочет видеть украинского хавбека в команде

27 августа 2022, 14:50 |
711
1
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал добро на трансфер хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщают английские СМИ.

«Тоттенхэм» готов заплатить за Малиновского 15 миллионов фунтов, «Аталанта» требует больше. Кроме «Тоттенхэма» на Малиновского претендует «Марсель», 29-летний украинец готов перебраться во Францию.

В нынешнем сезоне Малиновский уже успел провести 2 матча Серии А за «Аталанту» и отличился 1 голом и 1 ассистом.

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Антонио Конте Тоттенхэм Руслан Малиновский Аталанта трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Daily Record
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Yass
Просто за "добро" Маліновського не купиш, гроші потрібні
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