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  4. Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Франция
26 августа 2022, 18:47 |
392
0

Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились

Украинец надеется покинуть Бергамо

26 августа 2022, 18:47 |
392
0
Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Бурбаса, хавбек Руслан Малиновский согласился перейти в «Марсель», однако французский клуб и «Аталанта» пока далеки от договоренности.

Известно, что «Аталанта» хочет продать игрока за большие деньги, что ранее не позволило договориться с «Тоттенхэмом».

Руслан дал понять клубу, что хочет уйти, поэтому надеется, что удастся договориться с «Марселем».

Контракт Малиновского завершается в 2023 году и новый договор украинец заключать не собирается.

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Аталанта Руслан Малиновский Марсель
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Источник Чистий підкаст
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