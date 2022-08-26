Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Украинец надеется покинуть Бергамо
По информации журналиста Игоря Бурбаса, хавбек Руслан Малиновский согласился перейти в «Марсель», однако французский клуб и «Аталанта» пока далеки от договоренности.
Известно, что «Аталанта» хочет продать игрока за большие деньги, что ранее не позволило договориться с «Тоттенхэмом».
Руслан дал понять клубу, что хочет уйти, поэтому надеется, что удастся договориться с «Марселем».
Контракт Малиновского завершается в 2023 году и новый договор украинец заключать не собирается.
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