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  4. Изменений нет. Тоттенхэм хочет арендовать Малиновского, Аталанта - продать
Италия
25 августа 2022, 15:40 |
601
0

Изменений нет. Тоттенхэм хочет арендовать Малиновского, Аталанта - продать

Стороны договориться не могут

25 августа 2022, 15:40 |
601
0
Изменений нет. Тоттенхэм хочет арендовать Малиновского, Аталанта - продать
Skysports.com

По информации Sky Sports, ситуация вокруг полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского последние дни не меняется.

«Тоттенхэм» хотел бы заполучить игрока, но лишь в варианте с арендой, тогда как итальянский клуб устраивает только продажа, потому что контракт Малиновского истекает через год.

Последние дни переговоры от этих позиций никуда не продвинулись.

Малиновский, несмотря на проблемы в отношениях с тренером, удачно начал сезон Серии A: Руслан в двух турах забил гол и сделал результативную передачу.

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Руслан Малиновский Аталанта Тоттенхэм
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Источник Sky Sports
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