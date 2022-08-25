Изменений нет. Тоттенхэм хочет арендовать Малиновского, Аталанта - продать

По информации Sky Sports, ситуация вокруг полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского последние дни не меняется.

«Тоттенхэм» хотел бы заполучить игрока, но лишь в варианте с арендой, тогда как итальянский клуб устраивает только продажа, потому что контракт Малиновского истекает через год.

Последние дни переговоры от этих позиций никуда не продвинулись.

Малиновский, несмотря на проблемы в отношениях с тренером, удачно начал сезон Серии A: Руслан в двух турах забил гол и сделал результативную передачу.