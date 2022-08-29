Виталий ВЕРНИДУБ: «В Кривбассе нет никакого психологического удара»

Защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал поражение 0:1 от «Шахтера» во вторм туре УПЛ:

– Несмотря на негативный для «Кривбасса» счет, была интересная игра. У нашей команды были моменты, но, к сожалению, мы уступили. Как там было на поле против «Шахтера»?

– Да, мы хорошо играли, многое получалось. Действовали компактно, надежно в защите. Где-то у «Шахтера» класс выше, поэтому они владели преимуществом, было тяжело в концовке матча. Тем более, что мы доигрывали в меньшинстве, было удаление. Это очень сильно ударило по команде психологически. Надо проанализировать игру и делать шаг вперед.

– Что делать со стандартами? Вторая игра подряд, и снова пропускаем после стандарта.

– Да, это неприятно. Но у нас есть время, чтобы между собой обсудить ошибки, проанализировать и все исправить. Так нельзя играть. Ведь второй матч уступаем из-за этих проклятых стандартов.

– Вы – опытный защитник. Молодые ребята сильно беспокоились? Ведь ваша роль – поддерживать и учить молодежь. И игра вроде бы давалась всем.

– Все ребята – молодцы. Не боялись соперника, играли в свой футбол. А в таких матчах очень нужна смелость. Смелость для того, чтобы выигрывать. Они очень хорошо выглядели. С такими молодыми талантливыми исполнителями у «Кривбасса» все будет хорошо.

– Две игры – «Кривбасс» пока без очков. О чем в раздевалке говорил президент Константин Караманиц?

– Константин Федорович нас только поддержал. В команде нет никакого психологического удара. Все мотивированы исправить ситуацию. Мы только вышли к УПЛ и нам нужно немного времени. Без сомнений, у нас все получится. Все будет «Кривбасс».