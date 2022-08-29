Украина29 августа 2022, 18:11 | Обновлено 29 августа 2022, 18:42
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ФОТО. Помощь армии. Малиновский приобрел для ВСУ грузовик
Игрок сборной Украины помогает армии
29 августа 2022, 18:11 | Обновлено 29 августа 2022, 18:42
871
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Военнослужащий ВСУ Владимир Парасюк в своем Instagram рассказал о том, что хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновкий полностью оплатил приобретение военного грузовика Iveco.
Машина уже направляется в армию.
«Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают армию. Спасибо, Руслан», - отметил Парасюк.
Сам Малиновский сейчас занимается возможным трансфером из «Аталанты» в клуб АПЛ или Лиги 1.
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