ФОТО. Помощь армии. Малиновский приобрел для ВСУ грузовик

Военнослужащий ВСУ Владимир Парасюк в своем Instagram рассказал о том, что хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновкий полностью оплатил приобретение военного грузовика Iveco.

Машина уже направляется в армию.

«Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают армию. Спасибо, Руслан», - отметил Парасюк.

Сам Малиновский сейчас занимается возможным трансфером из «Аталанты» в клуб АПЛ или Лиги 1.