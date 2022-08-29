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Украина
29 августа 2022, 18:11 | Обновлено 29 августа 2022, 18:42
871
0

ФОТО. Помощь армии. Малиновский приобрел для ВСУ грузовик

Игрок сборной Украины помогает армии

29 августа 2022, 18:11 | Обновлено 29 августа 2022, 18:42
871
0
ФОТО. Помощь армии. Малиновский приобрел для ВСУ грузовик
Getty Images/Global Images Ukraine

Военнослужащий ВСУ Владимир Парасюк в своем Instagram рассказал о том, что хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновкий полностью оплатил приобретение военного грузовика Iveco.

Машина уже направляется в армию.

«Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают армию. Спасибо, Руслан», - отметил Парасюк.

Сам Малиновский сейчас занимается возможным трансфером из «Аталанты» в клуб АПЛ или Лиги 1.

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российско-украинская война Руслан Малиновский
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Источник Instagram
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