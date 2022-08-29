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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 16:35 | Обновлено 29 августа 2022, 16:48
173
0

Тренер Металлиста: «Игра с Ингульцом была на встречных курсах»

Олег Ратий - о ничьей во втором туре УПЛ с «Ингульцом» (1:1)

29 августа 2022, 16:35 | Обновлено 29 августа 2022, 16:48
173
0
Тренер Металлиста: «Игра с Ингульцом была на встречных курсах»
ua-football

«Металлист» не смог удержать победу над «Ингульцом», довольствовавшись во втором туре ничейным результатом.

«На наш взгляд, этот матч должен был понравиться болельщикам, игра была на открытых курсах. Сначала у нас было больше моментов, после перерыва «Ингулец» немного изменил игру в свою сторону. Мы пропустили – и после того снова начали играть так, как должны были играть.

У нас после пропущенного было еще несколько моментов. Готовились к игре, говорили, что соперник у нас очень хороший. Но и соперник говорит, - я после игры уже общался с ними, - что «валидольная» получилась игра. Видел по их лицу, что они довольны. Мы не до конца довольны, имели в конце два - три момента, чтобы забить победный гол. Но произошло так, как произошло», - сказал Олег Ратий.

В активе харьковчан четыре очка после двух матчей.

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Олег Ратий Металлист Харьков
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Источник UA-Football
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