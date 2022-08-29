Тренер Металлиста: «Игра с Ингульцом была на встречных курсах»

«Металлист» не смог удержать победу над «Ингульцом», довольствовавшись во втором туре ничейным результатом.

«На наш взгляд, этот матч должен был понравиться болельщикам, игра была на открытых курсах. Сначала у нас было больше моментов, после перерыва «Ингулец» немного изменил игру в свою сторону. Мы пропустили – и после того снова начали играть так, как должны были играть.

У нас после пропущенного было еще несколько моментов. Готовились к игре, говорили, что соперник у нас очень хороший. Но и соперник говорит, - я после игры уже общался с ними, - что «валидольная» получилась игра. Видел по их лицу, что они довольны. Мы не до конца довольны, имели в конце два - три момента, чтобы забить победный гол. Но произошло так, как произошло», - сказал Олег Ратий.

В активе харьковчан четыре очка после двух матчей.