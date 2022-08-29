Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук прибыл в Бельгию, подпишет с Брюгге контракт на 4 года
Бельгия
29 августа 2022, 16:49 |
1130
0

Яремчук прибыл в Бельгию, подпишет с Брюгге контракт на 4 года

Форвард в ближайшие дни подпишет контракт

29 августа 2022, 16:49 |
1130
0
Яремчук прибыл в Бельгию, подпишет с Брюгге контракт на 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации португальских СМИ, сегодня форвард «Бенфики» Роман Яремчук прибыл в Бельгию, где украинцу осталось пройти медосмотр и подписать контракт с клубом «Брюгге».

Сообщается, что договор будет рассчитан на 4 года.

Яремчук только год назад перебрался в «Бенфику», однако по итогам сезона у команды сменился тренер, который не видит Романа в составе.

Нападающий вернется в Бельгию, где ранее успешно выступал за «Гент». «Брюгге» сейчас занимает 3-е место в чемпионате Бельгии.

По теме:
Наши за границей. Кочергин продолжает зажигать в польском гранде
Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Роман Яремчук Бенфика Брюгге
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Récord México
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист пустил на матч с Ингульцом съемочные группы 1+1 Media и Setanta
Футбол | 29 августа 2022, 13:50 11
Металлист пустил на матч с Ингульцом съемочные группы 1+1 Media и Setanta
Металлист пустил на матч с Ингульцом съемочные группы 1+1 Media и Setanta

Матч разрешили транслировать всем

Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Бокс | 28 августа 2022, 18:28 9
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»
Тренер Пакьяо: «Если Уайлдер попадет – Усику конец»

Джастин Форчун считает, что это может быть очень интересный бой

ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
Футбол | 29.08.2022, 07:44
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ВИДЕО. Швед в Шахтере, МЮ ждет звезду Аякса, ставим на Динамо
Футбол | 29.08.2022, 15:44
ВИДЕО. Швед в Шахтере, МЮ ждет звезду Аякса, ставим на Динамо
ВИДЕО. Швед в Шахтере, МЮ ждет звезду Аякса, ставим на Динамо
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Футбол | 28.08.2022, 19:24
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45
Бокс
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
28.08.2022, 13:31 33
Футбол
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
Что это было, Айнарс? Почему Украина бездарно проиграла Исландии
28.08.2022, 14:15 5
Баскетбол
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
29.08.2022, 07:00 1
Теннис
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
29.08.2022, 00:23 8
Футбол
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
27.08.2022, 20:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности