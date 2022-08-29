Бельгия29 августа 2022, 16:49 |
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Яремчук прибыл в Бельгию, подпишет с Брюгге контракт на 4 года
Форвард в ближайшие дни подпишет контракт
29 августа 2022, 16:49 |
1130
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По информации португальских СМИ, сегодня форвард «Бенфики» Роман Яремчук прибыл в Бельгию, где украинцу осталось пройти медосмотр и подписать контракт с клубом «Брюгге».
Сообщается, что договор будет рассчитан на 4 года.
Яремчук только год назад перебрался в «Бенфику», однако по итогам сезона у команды сменился тренер, который не видит Романа в составе.
Нападающий вернется в Бельгию, где ранее успешно выступал за «Гент». «Брюгге» сейчас занимает 3-е место в чемпионате Бельгии.
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