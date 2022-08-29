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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 16:06 | Обновлено 29 августа 2022, 16:19
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0

Дубинчак провел первый матч за Динамо в УПЛ

Встреча с бывшей командой для Владислава сложилась очень неудачно

29 августа 2022, 16:06 | Обновлено 29 августа 2022, 16:19
345
0
Дубинчак провел первый матч за Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Для воспитанника «Динамо» Владислава Дубинчака матч 2-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2022/23 против «Днепра-1» (0:3) стал дебютным в составе «бело-синих» в чемпионатах Украины. Влад провел на поле весь поединок.

Ранее левый защитник выступал в УПЛ за другие клубы – играя на правах аренды за киевский «Арсенал» (2018/19), львовские «Карпаты» (2019/20), а также «Днепр-1» (2020/21, первая половина сезона 2021/22).

Месяц назад 24-летний Дубинчак сыграл первый официальный матч за основную команду «Динамо», пришедшийся на поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» – «Фенербахче» (0:0). При этом защитник провел три сезона в еврокубках на юношеском уровне, выступая в составе «Динамо» U19 в Юношеской лиге УЕФА (2015/16 – 2017/18).

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Владислав Дубинчак Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1
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Источник ФК Динамо Киев
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