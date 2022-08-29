Эрлинг ХОЛАНД: «Собираюсь догнать отца по голам в АПЛ»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором ему удалось сделать хет-трик.

«Отец, вероятно, скажет, что у него больше голов в АПЛ. Так что я собираюсь его догнать.

Перед игрой я не слишком много думаю о том, сколько голов будет забито. Я просто сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую игру вместе с командой и постараться выиграть матч», - сказал Холанд.

Отметим, что на счету 22-летнего норвежца уже 6 голов в составе «Сити» – на 3 больше, чем у его отца Альф-Инге Холанда, который в сумме забил 18 мячей в чемпионате Англии.