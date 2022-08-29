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Англия
29 августа 2022, 15:45 | Обновлено 29 августа 2022, 15:56
1352
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Собираюсь догнать отца по голам в АПЛ»

Форвард «Манчестер Сити» – о хет-трике в ворота «Кристал Пэлас»

29 августа 2022, 15:45 | Обновлено 29 августа 2022, 15:56
1352
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Собираюсь догнать отца по голам в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором ему удалось сделать хет-трик.

«Отец, вероятно, скажет, что у него больше голов в АПЛ. Так что я собираюсь его догнать.

Перед игрой я не слишком много думаю о том, сколько голов будет забито. Я просто сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую игру вместе с командой и постараться выиграть матч», - сказал Холанд.

Отметим, что на счету 22-летнего норвежца уже 6 голов в составе «Сити» – на 3 больше, чем у его отца Альф-Инге Холанда, который в сумме забил 18 мячей в чемпионате Англии.

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Источник Goal.com
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