Эрлинг ХОЛАНД: «Собираюсь догнать отца по голам в АПЛ»
Форвард «Манчестер Сити» – о хет-трике в ворота «Кристал Пэлас»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором ему удалось сделать хет-трик.
«Отец, вероятно, скажет, что у него больше голов в АПЛ. Так что я собираюсь его догнать.
Перед игрой я не слишком много думаю о том, сколько голов будет забито. Я просто сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую игру вместе с командой и постараться выиграть матч», - сказал Холанд.
Отметим, что на счету 22-летнего норвежца уже 6 голов в составе «Сити» – на 3 больше, чем у его отца Альф-Инге Холанда, который в сумме забил 18 мячей в чемпионате Англии.
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