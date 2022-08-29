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Чемпионат Украины
Александрия
перерыв 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 15:01 | Обновлено 29 августа 2022, 15:20
1205
0

Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

29 августа 2022, 15:01 | Обновлено 29 августа 2022, 15:20
1205
0
Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия. Сергей Рыбалка

29 августа в 15:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Минай».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».

Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия.
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Источник Sport.ua
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