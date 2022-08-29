Украина. Премьер лига29 августа 2022, 15:01 | Обновлено 29 августа 2022, 15:20
1205
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Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
29 августа 2022, 15:01 | Обновлено 29 августа 2022, 15:20
1205
0
29 августа в 15:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия.
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