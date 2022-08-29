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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 13:36 | Обновлено 29 августа 2022, 13:39
870
2

Динамо вернулось в Киев после разгромного поражения во Львове

Команда Мирчи Луческу будет готовиться в столице к поединку против «Зари»

29 августа 2022, 13:36 | Обновлено 29 августа 2022, 13:39
870
2
Динамо вернулось в Киев после разгромного поражения во Львове
ФК Динамо Киев

После стартового для динамовцев матча украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (0:3), который прошел вчера вечером во Львове, делегация киевского «Динамо» отправилась в Киев.

На клубной учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской наша команда будет готовиться к следующему поединку украинского первенства – против луганской «Зари». Этот матч состоится в ближайшую субботу, 3 сентября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (начало - в 13:00).

Напомним, что тренировочный процесс перед игрой с «Днепром-1» киевляне проводили на тренировочной базе академии «Рух» в Винниках.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Andrey_1992
Думаю, що уже найближчим чаосм і Шахтар повернеться в Донецьк...контрнаступ офіційно розпочато!!!
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veter
А потом поедут на выезд  в Ужгород к Заре?
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