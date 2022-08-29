Динамо вернулось в Киев после разгромного поражения во Львове

После стартового для динамовцев матча украинской Премьер-лиги с «Днепром-1» (0:3), который прошел вчера вечером во Львове, делегация киевского «Динамо» отправилась в Киев.

На клубной учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской наша команда будет готовиться к следующему поединку украинского первенства – против луганской «Зари». Этот матч состоится в ближайшую субботу, 3 сентября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского (начало - в 13:00).

Напомним, что тренировочный процесс перед игрой с «Днепром-1» киевляне проводили на тренировочной базе академии «Рух» в Винниках.