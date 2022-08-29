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Чемпионат Германии
Вердер
28.08.2022, FT 3 : 4
Айнтрахт Ф
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Германия
29 августа 2022, 12:59 | Обновлено 29 августа 2022, 13:04
299
0

Вердер – Айнтрахт – 3:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

29 августа 2022, 12:59 | Обновлено 29 августа 2022, 13:04
299
0
Вердер – Айнтрахт – 3:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчем 4-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на выезде обыграл бременский «Вердер» со счетом 4:3.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Айнтрахт Ф).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Биттенкурт (Вердер).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Юнг (Вердер).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
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Источник Sport.ua
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