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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 13:01 | Обновлено 29 августа 2022, 13:04
355
0

ГУЦУЛЯК: «Дали Динамо сыграть первым номером и воспользовались этим»

Полузащитник «Днепра-1» – о победе над столичной командой

29 августа 2022, 13:01 | Обновлено 29 августа 2022, 13:04
355
0
ГУЦУЛЯК: «Дали Динамо сыграть первым номером и воспользовались этим»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк рассказал о разгромной победе над «Динамо» (3:0).

– Алексей, как себя чувствуешь после травмы? Трудно ли входить в игровой ритм?
– До того как мы сыграли три дня назад, я тренировался, можно сказать, три дня. Трудно, но были эмоции и хотелось победить и помочь команде. Всё так и получилось.

– Когда почувствовали, что команда может довести игру до победы?
– У нас на игру была такая установка, что мы даем сопернику действовать первым номером и отходим назад. Мы в принципе это и сделали, а главное, что нам это удавалось. Мы действовали на контратаках, а когда забили первый гол, то пришла уверенность. После этого соперник начал открывать для нас зоны, а мы воспользовались этим.

– То, что игра давалась, придавало тебе лично новые силы?
– Конечно, когда все удается, а команда еще и забивает голы, то все это вдохновляет и придает новые силы. И на эмоциях у тебя прилагаются силы и ты бежишь, бежишь… Всегда, когда ты выигрываешь, силы тебя наполняют.

– После игр с АЭК было много критики от болельщиков, а теперь, пожалуй, поднесут к небесам. Готовы к такому повороту?
– Смотрите, футбол тем и интересен, что сегодня тебя все убивают и критикуют, а на другой день все переворачивается, и от этого интересно зрителям.

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Источник Sport.ua
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