Украина. Премьер лига29 августа 2022, 11:55 |
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Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Президент «Динамо» уверен в том, что румынский специалист останется в клубе
29 августа 2022, 11:55 |
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«Динамо» стартовало в УПЛ с разгромного поражения «Днепру-1» (0:3). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что, возможно, это была его последняя игра во главе столичного клуба.
Президент столичного клуба Игорь Суркис очень лаконично, но исчерпывающе отреагировал на заявление главного тренера первой команды.
«Эмоции», – прокомментировал Суркис слова Луческу.
В следующем туре «Динамо» сыграет против «Зари» (03.09).
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