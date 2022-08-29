Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке

«Динамо» стартовало в УПЛ с разгромного поражения «Днепру-1» (0:3). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что, возможно, это была его последняя игра во главе столичного клуба.

Президент столичного клуба Игорь Суркис очень лаконично, но исчерпывающе отреагировал на заявление главного тренера первой команды.

«Эмоции», – прокомментировал Суркис слова Луческу.

В следующем туре «Динамо» сыграет против «Зари» (03.09).