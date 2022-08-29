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  4. Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 11:55 |
4571
4

Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке

Президент «Динамо» уверен в том, что румынский специалист останется в клубе

29 августа 2022, 11:55 |
4571
4
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

«Динамо» стартовало в УПЛ с разгромного поражения «Днепру-1» (0:3). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что, возможно, это была его последняя игра во главе столичного клуба.

Президент столичного клуба Игорь Суркис очень лаконично, но исчерпывающе отреагировал на заявление главного тренера первой команды.

«Эмоции», – прокомментировал Суркис слова Луческу.

В следующем туре «Динамо» сыграет против «Зари» (03.09).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 Игорь Суркис
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Источник FanDay
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Комментарии 4
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veter
Даже если Динамо не обыграет Зарю,   всё равно Мирча пока никуда не денется.  Он Чаушеску пережил с его Стяуа. Ну разве что по состоянию здоровья. Даже у Потапа сейчас от военного травматического синдрома парализовало пол лица (как сообщила Настя). А тут всё таки 77 лет на груди.
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+2
FunnyCat_____
Почему уважаемый журналист не спросил, за какие заслуги до сих пор Беседин в команде, и как Игорю Михайловичу опорник Гармаш на позиции вингера?
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+1
Віталій Ткачук
Вік дається взнаки. Суркісові потрібно було придивлялися до тренерів, яких можна підписати на перспективу. Мірча нормальний тренер, але старість... Багато можете назвати тренерів, які в такому віці тренують клуб рівня ЛЄ? Та отож...
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0
Rolan Stkomarovskiy
Мірчі краще їхати в Румунію. Тренувати якийсь комфортний румунський клуб на пенсії. А то з нашими про-ватними "аристократами" спокійного життя може і не бути довго.
Наші "блакитні аристократи" володіють усією владою в Україні - політичною, фінансовою, економічною.
Але їм цього виявилося мало і вони разом з Путіном почали вбивати українців та все українське.
Ви спитаєте чому ж разом. А тут все просто. Влада в Україні - належить Ахметову, Коломойському, Фірташу, Ярославському, Пінчуку та ще 5-10 персонажам.
І от парадокс, українських селян, патріотичних людей та жителів простих російськомовних міст Путін вбиває безжально та масштабно. А наших олігархів, хто реально тримає усю владу в Україні - він не чіпає. А це означає лише одне ...
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-3
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