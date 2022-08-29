Артем БОНДАРЕНКО: «Хотел бы посвятить гол Корниенко»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о матче с «Кривбассом», своем голе и травме Корниенко.

– Тебе удалось использовать один из многочисленных моментов и принести команде победу. Дай комментарий о поединке с «Кривбассом».

– Игра была тяжелой, но очень важно было победить, потому что у нашего клуба и города праздник – День шахтера! Также давила ничья в прошлом туре, так что эта победа очень важна. Рады, что удалось выиграть.

– После забитого мяча ты ярко демонстрировал эмоции. Что чувствовал, когда забил, а потом попал в объятия всей команды?

– Я скинул камень с плеч, потому что после нереализованных моментов чувствовал ответственность на себе. В гол я вместил все эмоции, рад, что помог «Шахтеру» одержать победу.

– Обычно футболисты посвящают свои забитые мячи. Для кого был твой?

– Хотел бы посвятить гол Вите Корниенко. Мы пока не знаем степень серьезности его травмы, но по тому, как он кричал… Звучало жутко. Вся наша команда с ним, желаем Вите скорейшего восстановления.

– После игры команда общалась с Виктором Корниенко. О чем говорили, как поддержали партнера?

– Все поддержали его. Понимаем, насколько ему тяжело, травмы всегда тяжело переносить морально. В такие периоды ты не знаешь, о чем думать, ведь у тебя забрали футбол, которым ты живешь, – это тяжело. Поддержали и пожелали скорейшего восстановления.

– Как в общем охарактеризуешь матч, в каком тайме было легче?

– Не хотелось бы оценивать первый или второй тайм. В футбол играют 90 минут, и нужно к этому подходить более целостно. Считаю, что игра нам удалась. Не реализовали много моментов, но нам есть над чем работать.

– После игры тренер собрал всех вместе. Что говорил Игор Йовичевич?

– Поздравил нас с победой и сказал, что все победы важны, не существует неважных. Повторюсь: мы все рады победить, так как это было очень важно для нас.