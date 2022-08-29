Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Хотел бы посвятить гол Корниенко»
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 11:40 |
772
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Хотел бы посвятить гол Корниенко»

Полузащитник «Шахтера» – о первой победе в чемпионате

29 августа 2022, 11:40 |
772
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Хотел бы посвятить гол Корниенко»
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о матче с «Кривбассом», своем голе и травме Корниенко.

– Тебе удалось использовать один из многочисленных моментов и принести команде победу. Дай комментарий о поединке с «Кривбассом».
– Игра была тяжелой, но очень важно было победить, потому что у нашего клуба и города праздник – День шахтера! Также давила ничья в прошлом туре, так что эта победа очень важна. Рады, что удалось выиграть.

– После забитого мяча ты ярко демонстрировал эмоции. Что чувствовал, когда забил, а потом попал в объятия всей команды?
– Я скинул камень с плеч, потому что после нереализованных моментов чувствовал ответственность на себе. В гол я вместил все эмоции, рад, что помог «Шахтеру» одержать победу.

– Обычно футболисты посвящают свои забитые мячи. Для кого был твой?
– Хотел бы посвятить гол Вите Корниенко. Мы пока не знаем степень серьезности его травмы, но по тому, как он кричал… Звучало жутко. Вся наша команда с ним, желаем Вите скорейшего восстановления.

– После игры команда общалась с Виктором Корниенко. О чем говорили, как поддержали партнера?
– Все поддержали его. Понимаем, насколько ему тяжело, травмы всегда тяжело переносить морально. В такие периоды ты не знаешь, о чем думать, ведь у тебя забрали футбол, которым ты живешь, – это тяжело. Поддержали и пожелали скорейшего восстановления.

– Как в общем охарактеризуешь матч, в каком тайме было легче?
– Не хотелось бы оценивать первый или второй тайм. В футбол играют 90 минут, и нужно к этому подходить более целостно. Считаю, что игра нам удалась. Не реализовали много моментов, но нам есть над чем работать.

– После игры тренер собрал всех вместе. Что говорил Игор Йовичевич?
– Поздравил нас с победой и сказал, что все победы важны, не существует неважных. Повторюсь: мы все рады победить, так как это было очень важно для нас.

По теме:
Известны дата, время и место проведения матча Заря – Динамо
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Тренер Кривбасса: «Против Шахтера мы выглядели достойно»
Артем Бондаренко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Виктор Корниенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Футбол | 28 августа 2022, 13:31 33
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?

Проекты 1+1 media не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube

Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука
Футбол | 29 августа 2022, 10:40 2
Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука
Меньше или больше 20 миллионов? Сколько заплатит Брюгге за Яремчука

Это будет рекордное подписание для бельгийского клуба

Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Футбол | 29.08.2022, 09:30
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Футбол | 28.08.2022, 20:21
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Футбол | 29.08.2022, 00:23
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Источник: Марьян Швед стал футболистом донецкого Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не декабрь. Промоутер Фьюри назвал вероятную дату боя с Усиком
Не декабрь. Промоутер Фьюри назвал вероятную дату боя с Усиком
28.08.2022, 17:17
Бокс
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
28.08.2022, 12:37 36
Футбол
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
27.08.2022, 17:49 1
Бокс
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
27.08.2022, 14:50 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
28.08.2022, 07:54 1
Футбол
Уверенная победа сборной Украины над Португалией в отборе на Евро
Уверенная победа сборной Украины над Португалией в отборе на Евро
28.08.2022, 20:30 2
Волейбол
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 12
Футбол
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
Юбилейная победа. Украинский супертяж Выхрист разобрал очередного соперника
27.08.2022, 21:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности