Рейтинг ATP. Крутых поднялся на 45 позиций после победы на челленджере
Виталий Сачко и Илья Марченко также добавили по несколько строчек
На прошлой неделе мужчины сыграли лишь один турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. Выиграл его 34-летний Адриан Маннарино, для которого это был всего второй такой титул в карьере. Победа в США позволила французу вернуться в первую полусотню (45).
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Отлично прошла неделя для украинского тенниса. 22-летний Алексей Крутых выиграл дебютный челленджер и это дает надежду, что уже на Australian Open у нас будет свои представители в мужской квалификации. Алексей поднялся на 45 мест и сейчас занимает 226-ю позицию. Виталий Сачко и Илья Марченко также добавили по несколько строчек.
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