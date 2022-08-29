Рейтинг ATP. Крутых поднялся на 45 позиций после победы на челленджере

На прошлой неделе мужчины сыграли лишь один турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. Выиграл его 34-летний Адриан Маннарино, для которого это был всего второй такой титул в карьере. Победа в США позволила французу вернуться в первую полусотню (45).

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Отлично прошла неделя для украинского тенниса. 22-летний Алексей Крутых выиграл дебютный челленджер и это дает надежду, что уже на Australian Open у нас будет свои представители в мужской квалификации. Алексей поднялся на 45 мест и сейчас занимает 226-ю позицию. Виталий Сачко и Илья Марченко также добавили по несколько строчек.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Александр Зверев продолжает падение, теперь его обошел Андрей Рублев.

Чемпионская гонка ATP