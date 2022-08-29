Вместо Обамеянга. Челси нацелился на форварда Кристал Пэлас

Лондонский клуб «Челси» в ближайшее время может подать официальный запрос по трансферу форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель хочет видеть в своей команде Пьера-Эмерика Обамеянга, но ответа от «Барселоны» по предложению «Челси» все еще нет.

В прошлом году «Челси» уже интересовался нападающим сборной Кот-д'Ивуара, но никаких соглашений по итогу не было достигнуто.

Уилфрид Заа является ключевым игроком «Кристал Пэлас». По окончанию сезона у него истекает контракт с клубом. За «орлов» Заа выступает с сезона 2014/15. С этого сезона в АПЛ он провел 267 матчей, в которых забил 64 гола и отдал 26 ассистов. Отметим, что и в текущем розыгрыше чемпионата Англии Уилфрид сыграл 3 матча и забил 3 мяча.