Бензема поднялся на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
На счету форварда «Реала» 222 гола
В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1. Победу «сливочным» принес Карим Бензема, оформивший дубль на 88-й и 90+10 минутах.
Теперь на счету Бензема 222 гола в высшем дивизионе чемпионата Испании. Он поднялся на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги, сравнявшись с Сесаром Родригесом.
Больше Бензема забивали лишь Альфредо Ди Стефано (227), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (251), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (472).
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