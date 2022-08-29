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  4. Бензема поднялся на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
Испания
29 августа 2022, 04:40 |
37
0

Бензема поднялся на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

На счету форварда «Реала» 222 гола

29 августа 2022, 04:40 |
37
0
Бензема поднялся на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1. Победу «сливочным» принес Карим Бензема, оформивший дубль на 88-й и 90+10 минутах.

Теперь на счету Бензема 222 гола в высшем дивизионе чемпионата Испании. Он поднялся на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги, сравнявшись с Сесаром Родригесом.

Больше Бензема забивали лишь Альфредо Ди Стефано (227), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (251), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (472).

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Источник Sport.ua
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