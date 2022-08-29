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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 04:14 | Обновлено 29 августа 2022, 04:36
95
0

Тренер Кривбасса: «Против Шахтера мы выглядели достойно»

Дмитрий Кара-Мустафа – о минимальном поражении от чемпиона Украины

29 августа 2022, 04:14 | Обновлено 29 августа 2022, 04:36
95
0
Тренер Кривбасса: «Против Шахтера мы выглядели достойно»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Кара-Мустафа

На пресс-конференции после поражения от «Шахтера» (0:1) ассистент главного тренера «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа ответил на вопросы журналистов.

– Ваши впечатления после поединка?
– Матч получился хороший. Мы встречались с хорошей командой, и наш план на игру футболисты выполняли, спасибо им большое. Единственное, во втором матче подряд мы пропускаем после стандарта – это очень плохо и над этим надо работать. Хоть у «Шахтера» и было два-три опасных момента, но мы также старались играть в футбол, не отбиваться, хотя могли сесть ниже, «поставить автобус» и увезти очки. Стараемся развиваться, считаю, мы достойно выглядели в этой игре.

– На матч вы вышли с двумя нападающими, но во втором тайме один из них был заменен. Что пошло не так?
– Проблем не было. Поменяли форварда, потому что остались вдесятером. Изначально должны были менять другого футболиста, но Опанасенко получил травму. А выходили играть с двумя нападающими из-за того, что они хорошо цепляются за мяч, а это нам позволило бы быстро переходить из обороны в атаку. Во втором тайме пошли вынужденные замены и вместо нападающего выпускали полузащитника, чтобы было больше контроля мяча в центре поля.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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